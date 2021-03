Corriere Fiorentino, 7 gol su 29 arrivano dalla difesa, è (quasi) il miglior attacco

Non è dato sapere se e quanto Prandelli s’ispiri al collega sudamericano ma certo tra le (poche) note positive cui aggrapparsi di questi tempi c’è una difesa che sotto porta si comporta meglio del reparto offensivo. Dei 29 gol complessivi segnati in campionato ben 7 vengono dalla difesa (Milenkovic guida il gruppo con 3 seti seguito da Pezzella, Quarta, Caceres e Biraghi) e l’incidenza dei difensori in termini realizzativi è andata crescendo di pari passo con le difficoltà dell’attacco. Poco più del 24% dei gol arrivano da difensori, e forse anche per questo nei finali di partita non è raro vederli guidare gli assalti alla porta avversaria. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

