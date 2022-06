Corriere Fiorentino, Zurkowski, la Fiorentina ha un mese per il controriscatto, servono 6 milioni

In mezzo c’è da contare il rientro di Zurkowski dopo l’ottima stagione ad Empoli. Grazie alla gestione di Andreazzoli il polacco si è imposto a suon di gol ed è stato a lungo monitorato sia dalla dirigenza che dallo stesso Italiano. Per Zurkowski la decisione è da prendere in fretta: entro il 30 giugno, dopo aver incassato i 4,5 milioni del riscatto, i viola dovranno decidere se pagare i 6 del controriscatto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

