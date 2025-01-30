Corriere Fiorentino: "Zaniolo torna alla Fiorentina: 3 milioni il prestito, 16 per l'acquisto a titolo definitivo"

Zaniolo è pronto a ritornare alla Fiorentina

Nicolò Zaniolo è pronto a tornare a Firenze, dove è cresciuto (sei anni nelle giovanili viola, dal 2010 al 2016). L'operazione è nata negli scorsi giorni su indicazione proprio di Raffaele Palladino: circa 3 milioni per il prestito (erano quasi 6 in estate) più circa 16 milioni per l’acquisto definitivo al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali. Con lui Pradè e Palladino, che vista l’adattabilità di Folorunsho stavano pensando di lasciar perdere la ricerca dell’attaccante esterno per tornare a concentrarsi su un vice Kean. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-comuzzo-oggi-offerta-del-napoli-da-30-milioni-in-prestito-con-obbligo-potrebbe-gia-esserci-a-roma/286781/