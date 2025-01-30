Corriere Fiorentino: “Zaniolo ha detto sì alla Fiorentina, c’è l’accordo con il Galatasaray. Manca l’ok di Gasp”

Ultimo ostacolo prima della chiusura

Tornare su obiettivi inseguiti e mancati in passato con la speranza di aver maggior fortuna. E così, stavolta, riecco Nicolo Zaniolo. In estate è stato a lungo protagonista di un vero e proprio duello di mercato salvo poi, un po' per scelta sua e un po' per qualche dubbio della Fiorentina, era finito all'Atalanta.

Una negoziazione che ormai viaggerebbe spedita verso la rapida conclusione, tanto che mancherebbe soltanto l'ultimo tassello per portare il classe 1999 a Firenze. Gasperini sarebbe molto arrabbiato, dopo l'infortunio subito da Lookman, di non aver ricevuto ancora un sostituto del nigeriano e prima di dare il via libera per Zaniolo starebbe aspettando proprio un giocatore simile al talento italiano. Gli altri due tasselli sarebbero già al proprio posto: il giocatore avrebbe dato il suo ok, mentre le due società sarebbero d'accordo perché la Fiorentina, di fatto, subentri all'Atalanta nell'operazione che in estate l'ha preso dal Galatasaray in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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