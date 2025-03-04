Corriere Fiorentino: “Zaniolo? Avvio poco brillante. Lui però la Conference l’ha vinta”

L'obiettivo è ottenere prestazioni decisive

La linea tra vittoria e sconfitta è spesso sottilissima, e in una finale lo è ancora di più. Nicolò Zaniolo ha già vissuto l'emozione di un trionfo europeo con la Roma, mentre la Fiorentina porta ancora il peso delle ultime due finali perse. Ora, entrambi si ritrovano in un nuovo percorso europeo, con l'obiettivo di raggiungere l'ultimo atto a Breslavia il 28 maggio. Il match contro il Panathinaikos sarà un punto di ripartenza, con Zaniolo tra i protagonisti più attesi.

Nonostante un avvio poco brillante con la maglia viola, il classe 1999 sta cercando di ritrovare il ritmo. Il suo impatto in termini di gol e assist è stato nullo finora, ma il contesto va considerato: arriva da mesi con pochissimo minutaggio all'Atalanta e deve ancora trovare la giusta condizione. Tuttavia, alcuni segnali di crescita si sono già visti, come l'aumento nei tocchi di palla e nei tentativi di dribbling. Salterà la sfida di campionato contro il Napoli per squalifica, ma la Conference League sarà il banco di prova per dimostrare il suo valore.

Zaniolo ha già un'ampia esperienza internazionale, con presenze in Champions, Europa League e Conference, accompagnate da 12 reti totali. Tuttavia, per aiutare la Fiorentina a cambiare il destino delle finali, dovrà ritrovare incisività e continuità. L'obiettivo è chiaro: trasformare i piccoli progressi in prestazioni decisive, per riportare i viola a un trionfo europeo che manca da troppo tempo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.