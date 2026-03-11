11 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:26

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Visita medica specialistica per Kean. Ma il problema alla tibia resta”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Visita medica specialistica per Kean. Ma il problema alla tibia resta”

Redazione

11 Marzo · 10:08

Aggiornamento: 11 Marzo 2026 · 10:08

TAG:

FiorentinaKean

Condividi:

di

Kean proverà ad entrare almeno nei convocati

Tutto gira intorno alla trasferta di Cremona. Anche con la Conference alle porte (domani sera al Franchi si gioca l’ottavo di finale d’andata), l’ombelico del mondo viola resta inevitabilmente la salvezza: contro i polacchi del Rakow insomma vedremo una Fiorentina stravolta nella formazione, forse ancora di più rispetto a quello che è già accaduto contro il Jagiellonia.

Molto, da questo punto di vista, dipenderà dalle condizioni di Kean. Il centravanti infatti è assolutamente imprescindibile per i viola, ma ancora soffre del dolore alla tibia che lo ha tenuto fuori dai giochi col Parma. Nei giorni scorsi Moise si è sottoposto a una visita specialistica e a cure specifiche, ma il problema al momento resta e lo staff medico — a oggi — non sa se potrà metterlo a disposizione di Vanoli in vista di lunedì. Intorno alla punta anche della Nazionale insomma la sensazione sempre più forte è che anche questa sarà una settimana simile a quella passata, quando fino a domenica mattina Kean è stato sottoposto a test sul campo per provare a entrare almeno tra i convocati. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio