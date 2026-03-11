Corriere Fiorentino: “Visita medica specialistica per Kean. Ma il problema alla tibia resta”

Tutto gira intorno alla trasferta di Cremona. Anche con la Conference alle porte (domani sera al Franchi si gioca l’ottavo di finale d’andata), l’ombelico del mondo viola resta inevitabilmente la salvezza: contro i polacchi del Rakow insomma vedremo una Fiorentina stravolta nella formazione, forse ancora di più rispetto a quello che è già accaduto contro il Jagiellonia.

Molto, da questo punto di vista, dipenderà dalle condizioni di Kean. Il centravanti infatti è assolutamente imprescindibile per i viola, ma ancora soffre del dolore alla tibia che lo ha tenuto fuori dai giochi col Parma. Nei giorni scorsi Moise si è sottoposto a una visita specialistica e a cure specifiche, ma il problema al momento resta e lo staff medico — a oggi — non sa se potrà metterlo a disposizione di Vanoli in vista di lunedì. Intorno alla punta anche della Nazionale insomma la sensazione sempre più forte è che anche questa sarà una settimana simile a quella passata, quando fino a domenica mattina Kean è stato sottoposto a test sul campo per provare a entrare almeno tra i convocati. Lo scrive il Corriere Fiorentino.