Corriere Fiorentino: “Vanoli stimato da Paratici. Futuro a lungo termine? Partita che verrà giocata più avanti”

Il primo nodo in realtà, e parliamo della questione allenatore, lo ha già sciolto. Vanoli infatti è stimato da Paratici e l’intenzione (pur tenendo presente che saranno sempre i risultati a decidere) è ribadirgli la massima fiducia perché sia lui a condurre nell’operazione salvezza. Discorso diverso, e non potrebbe essere altrimenti, per il futuro a lungo termine. Quella però è un’altra partita, e verrà giocata più avanti. Chiarito questo aspetto, ne restano due che si tengono tra loro: la gestione dello spogliatoio, e il mercato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.