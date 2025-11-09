9 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Vanoli ha la capacità di entrare nella testa dei suoi calciatori. Testa, cuore, gambe e umiltà”

Vanoli con il gruppo (Fonte Foto: ACF Fiorentina)

Rassegna Stampa

Redazione

9 Novembre · 09:43

Aggiornamento: 9 Novembre 2025 · 09:43

FiorentinaVanoli

Rendersi immediatamente conto di quale sia la realtà e immergersi in questa, da ciò è partito Vanoli

Eppure, se c’è un aspetto sul quale quelli che hanno conosciuto il Vanoli allenatore garantiscono, è proprio questo. La forza, l’impeto, la capacità di entrare (con le buone o le meno buone) nella testa dei suoi calciatori. Non può che aggrapparsi a lui, la Fiorentina, sperando di aver davvero trovato la cura a questo tremendo malanno di avvio di stagione. Perché la squadra non ha mai reagito, perché non ha mai avuto un sussulto, perché tutto cambiava (moduli, uomini, atteggiamento) meno che i risultati e perché, le ultime, son state probabilmente le prestazioni peggiori. E chi ha in mente l’arrendevolezza di San Siro (con l’Inter) o lo smarrimento di sette giorni fa, sa bene di cosa parliamo. Quel che serve quindi, ed è il punto dal quale è ripartito Vanoli con i suoi, è rendersi immediatamente conto di quale sia la realtà e immergersi in questa (pessima e inaspettata) dimensione con testa, cuore, gambe e umiltà giuste. Tutto il resto, verrà dopo e quasi certamente di conseguenza. Del resto, pretendere che si vedano fin da subito tutte le idee e tutti i principi del neo tecnico sarebbe assurdo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

