Corriere Fiorentino: “Vanoli concreto. Contratto fino a giugno, poi c’è l’opzione e deciderà il campo”

Il passato non conta. Il futuro (che non sia il domani) nemmeno. Del resto, arrivati a questo punto, sarebbe anche sbagliato probabilmente andare troppo in là. Certo, un’analisi un filo più approfondita di quello che non ha funzionato e che ha portato la Fiorentina all’ultimo posto in classifica ci poteva stare, ma chissà. Magari, verrà anche quel tempo. «Se ci attacchiamo a quello che è successo ci uccidiamo da soli». Chiaro no? Paolo Vanoli è così. Pochi fronzoli, pochissimi giri di parole (ha già perso la voce…) e tanta, tanta concretezza. «Dico a voi quello che ho detto ai giocatori — ha raccontato ieri presentandosi a stampa e tifosi — tanto poi uscirebbe comunque e poi non ho niente da nascondere. Sarà un lavoro difficile e soprattutto lungo. Se pensiamo di venirne fuori in una, due o tre settimane siamo fuori strada. Io però non ho paura. Per questo quando la società mi ha chiamato non ci ho pensato nemmeno un secondo. Questa è una sfida, e io vivo per questo».

Al suo fianco il direttore generale Alessandro Ferrari, e il neo direttore sportivo. «Confermo quanto vi diceva Paolo — le parole di Roberto Goretti — Quando l’ho chiamato non mi ha chiesto niente. “Io voglio allenare la Fiorentina”, mi ha risposto, “il resto fate voi”». Nessuna pretesa, di nessun tipo. E allora avanti col contratto fino a giugno, con opzione per il 2027 a favore del club. «Nella vita ho sempre pensato che le cose bisogna conquistarsele — il pensiero del tecnico — e oggi vale lo stesso». Sarà il campo, a decidere il futuro. «Non ci penso e non mi interessa. Il mio futuro è l’allenamento di forza che ho programmato per domani». Lo scrive il Corriere Fiorentino.