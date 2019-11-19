Corriere Fiorentino, tante assenze a centrocampo nella Viola: in arrivo la prima convocazione per Dabo?

Le tante assenze potrebbero favorire il ritorno in squadra di Dabo.

Il Corriere Fiorentino scrive oggi che per le assenze contemporanee a centrocampo, per la Fiorentina, di Pulgar e Castrovilli (entrambi squalificati), sabato prossimo potrebbe arrivare la prima convocazione per Bryan Dabo. Per i posti da titolari sono invece favoriti Benassi e Zurkowski.