Notizie Bryan Dabo Fiorentina

UFFICIALE: Dabo passa al Benevento, Gentile nuovo giocatore della Fiorentina. Il comunicato
15 settembre 2020 15:30
Bryan Dabo su Instagram: "Firenze ci vediamo presto"
14 agosto 2020 21:30
Ufficiale: Dabo è un nuovo calciatore della Spal con la formula del prestito con diritto di riscatto
13 gennaio 2020 10:55
Il centrocampista francese Dabo era assente all'allenamento odierno. E' vicino ad andare alla Spal
09 gennaio 2020 22:03
Il centrocampista Dabo in uscita dalla Fiorentina è vicino al trasferimento alla Spal
06 gennaio 2020 21:12
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