Corriere Fiorentino svela: “Pioli opta per il 3-4-2-1 rilanciando Dzeko al posto di Fazzini”

Pioli punta su una formazione fluida

In questa prospettiva, l’allenatore punta su una formazione fluida, capace di adattarsi alle varie fasi del gioco. Il modulo di partenza dovrebbe essere un 3-4-2-1, con la possibilità di trasformarsi in 3-5-1-1 o addirittura di aprirsi a un tridente, rilanciando Dzeko al posto di Fazzini. Quest’ultimo, se confermato, potrebbe agire da mezzala o avanzare al fianco di Gudmundsson dietro a Kean. L’obiettivo rimane quello di mettere l’attaccante ex Juventus nelle condizioni migliori, con più palloni puliti da gestire negli ultimi metri. Lo scrive il Corriere Fiorentino

