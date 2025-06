Corriere Fiorentino svela: “Pioli la prima scelta per la panchina, la Fiorentina continua a riflettere”

La Fiorentina si muove con cautela ma determinazione nella scelta del nuovo allenatore: l’obiettivo è non sbagliare. La società sa di dover decidere a breve per programmare la prossima stagione e punta a concludere entro la settimana. Pradè è al lavoro per stringere il cerchio, ma la prudenza è d’obbligo, vista l’importanza della decisione.

La prima scelta resta Stefano Pioli, già contattato, ma al momento impegnato a valutare anche altre ipotesi come Atalanta e Juventus. Inoltre, pesa la necessità di liberarsi dal contratto con l’Al Nassr, un passaggio non complicato ma che richiede tempo. Proprio per questo, la Fiorentina tiene aperte alcune piste alternative.

Tra queste è risalito Alberto Gilardino, già sondato la scorsa estate e pronto a dire sì. Piacciono anche Marco Baroni, appena libero dalla Lazio, e Francesco Farioli, profilo giovane e ambizioso. Tuttavia, al momento non ci sono accelerazioni: tutto ruota ancora attorno alla decisione di Pioli, mentre la Fiorentina continua a riflettere per fare la scelta giusta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.