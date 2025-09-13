Corriere Fiorentino svela: “Pioli dovrebbe optare per il 3-5-2, resterà fuori un giocatore offensivo”

Da oggi al 5 ottobre, giorno di Fiorentina-Roma, la Fiorentina affronterà un mini tour de force con 5 partite da disputare prima della seconda sosta per le nazionali. Un periodo in cui si dovrebbe riuscire a capire il vero valore e il vero volto della nuova squadra di Stefano Pioli. E proprio il tecnico parmense questa sera al Franchi, calcio d’inizio alle 20:45, sarà forse il principale protagonista visto il suo ritorno sulla panchina locale dell’impianto di Campo di Marte dopo oltre sei anni. Per affrontare il Napoli di Antonio Conte l’ex allenatore del Milan dovrebbe optare per un mediano in più a discapito di un giocatore offensivo e quindi per un 3-5-2.

Il principale dubbio riguarda la presenza a centrocampo, accanto a Fagioli e Mandragora, dei muscoli di Sohm o della qualità di Nicolussi Caviglia. Il ballottaggio tra lo svizzero e il valdostano verrà sciolto probabilmente solo dopo la rifinitura odierna. Da capire poi se Gudmundsson potrà essere del match, ovviamente per la panchina, dopo il problema alla caviglia accusato contro l’Azerbaigian. In attacco il partner di Kean questa volta dovrebbe invece essere Edin Dzeko. Lo riporta il Corriere Fiorentino.