Un piccolo intervento chirurgico programmato. Per questo motivo Pietro Comuzzo, chiamato dal c.t. Spalletti a più riprese e convocabile anche in Under 21, ha dovuto saltare la convocazione e dovrà guardare dalla tv l’Europeo dei giovani.

Vista la penuria di difensori, il viola avrebbe fatto molto comodo alla Nazionale, ma l’operazione – da tempo fissata per fine campionato – ha messo il ventenne friulano tra gli indisponibili, anche se solo per pochi giorni. Lo riporta il Corriere Fiorentino.