Corriere Fiorentino svela: "Nico-Pradè confronto acceso. Senza Gudmundsson può restare alla Fiorentina"

Finché la Fiorentina non chiude per Gudmundsson, Nico non si muove

Un vero e proprio intreccio di mercato quello che gira intorno a Gudmundsson e a Nico Gonzalez, alla Fiorentina e al Genoa. Pradè aveva trovato l'accordo con il club rossoblù per la cessione di Gudmundsson. Ciò liberava Nico Gonzalez in orbita Juventus e Atalanta. Poi l'infortunio di Scamacca ha cambiato tutti i piani. Gasperini infatti ha optato per Retegui e si è defilato nella corsa per Nico Gonzalez.

Adesso il Genoa sta riflettendo sulla cessione di Gudmundsson e la trattativa sembra in fase di stallo, momentaneo. Intanto, tra le mura del Viola Park si parla di un acceso confronto fra Pradè, Nico Gonzalez e il suo agente Lucci. Se la Fiorentina non chiude per Gudmundsson, Nico Gonzalez potrebbe rimanere a Firenze. La questione è in continuo aggiornamento. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-vuole-la-fiorentina-e-arrabbiato-con-il-genoa-per-aver-messo-la-trattativa-in-stand-by/263375/