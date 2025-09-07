7 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:23

Corriere Fiorentino svela: “Mandragora si aspettava il rinnovo prima dell’inizio del campionato. Ma ora fumata bianca vicina”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2025, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino svela: "Mandragora si aspettava il rinnovo prima dell'inizio del campionato. Ma ora fumata bianca vicina"

Redazione

7 Settembre · 10:21

Aggiornamento: 7 Settembre 2025 · 10:21

Mandragora destinato ad essere un elemento cardine del progetto della Fiorentina

Mandragora, al centro di numerosi interessamenti estivi dall’Italia e dall’estero (dal Betis Siviglia al Bologna), si aspettava un prolungamento prima dell’avvio del campionato. Oggi però i tempi sembrano maturi per arrivare a un accordo: le richieste iniziali non accolte a luglio hanno lasciato spazio a una trattativa più concreta, con una cifra attorno ai 2 milioni che potrebbe rappresentare il punto di equilibrio. La fumata bianca è dunque sempre più vicina, con il giocatore destinato a restare un elemento cardine del progetto viola. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

