Rolando Mandragora fino ad alcune settimane fa sembrava vicino al rinnovo. La trattativa per è in stand-by. Dalla parte di Mandragora si fa leva sull’ottima stagione appena disputata, con una richiesta di due milioni a stagione. Mentre la squadra viola offre al ragazzo 1,5 milioni, una differenza non da poco. Mandragora potrebbe partire per un’offerta di 7-8 milioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.