Corriere Fiorentino: “Spettacolo Fiorentina ma c’è una macchia, il gol concesso. Vietati i cali di concentrazione” 

Il secondo tempo è diventato poco più di un allenamento per la Fiorentina di Italiano. Buono per mettere benzina nelle gambe, esordio per Beltran ed Infantino. Uno spettacolo, con una macchia, il gol concesso al Genoa. Ha dato molto fastidio ad Italiano, perché è un perfezionista. Vietato abbassare la concentrazione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

