Corriere Fiorentino speranzoso su Gudmundsson: “Titolare o in panchina, la sua presenza è possibile”

Che non fosse niente di particolarmente grave la Fiorentina lo aveva capito praticamente fin da subito ma, ovviamente, prima di far qualsiasi considerazione voleva vederlo da vicino e sottoporlo a tutti gli accertamenti del caso. E così Albert Gudmundsson (rientrato a Firenze lunedì sera) ha svolto gli esami e il responso non ha fatto altro che confermare le impressione ricevute a caldo, subito dopo la botta alla caviglia subita nella partita giocata con la Nazionale islandese.

Il dubbio resta insomma, ma la presenza di Gud per la sfida al Napoli (da titolare, o inizialmente in panchina) è assolutamente possibile. C’è ancora tempo per scegliere, nel frattempo Gud farà di tutto per non perdersi il debutto stagionale al Franchi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.