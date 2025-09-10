10 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:26

Corriere Fiorentino speranzoso su Gudmundsson: “Titolare o in panchina, la sua presenza è possibile”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

10 Settembre · 08:52

Aggiornamento: 10 Settembre 2025 · 08:52

Fiorentina Gudmundsson

di

Gud farà di tutto per non perdersi l’esordio stagionale al Franchi

Che non fosse niente di particolarmente grave la Fiorentina lo aveva capito praticamente fin da subito ma, ovviamente, prima di far qualsiasi considerazione voleva vederlo da vicino e sottoporlo a tutti gli accertamenti del caso. E così Albert Gudmundsson (rientrato a Firenze lunedì sera) ha svolto gli esami e il responso non ha fatto altro che confermare le impressione ricevute a caldo, subito dopo la botta alla caviglia subita nella partita giocata con la Nazionale islandese.

Il dubbio resta insomma, ma la presenza di Gud per la sfida al Napoli (da titolare, o inizialmente in panchina) è assolutamente possibile. C’è ancora tempo per scegliere, nel frattempo Gud farà di tutto per non perdersi il debutto stagionale al Franchi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

