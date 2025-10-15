Corriere Fiorentino sicuro: “Kean non recupera per il Milan, la punta titolare sarà Piccoli”

Il Corriere Fiorentino racconta di come Pioli aspetta risposte importanti da Gud. Sempre secondo il giornale, accanto a lui, in attacco, dovrebbe esserci Piccoli, chiamato a sostituire l’infortunato Kean. L’ex Cagliari ha finalmente trovato il primo gol in maglia viola e ha ottenuto la sua prima convocazione in Nazionale, dove ha vissuto un’esperienza simile a quella che lo attende ora in campionato: prendere il posto di Kean. Per il giovane attaccante si tratta di una prova importante, con l’obiettivo di non far rimpiangere il compagno più esperto e consolidare il proprio ruolo nella Fiorentina. Una missione non semplice, ma è proprio per queste sfide che la società ha deciso di puntare su di lui.