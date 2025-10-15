15 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:34

Corriere Fiorentino sicuro: “Kean non recupera per il Milan, la punta titolare sarà Piccoli”

Brutte notizie per la Fiorentina, dà purtroppo forfait per la sfida di Milano Moise Kean, al suo posto ci sarà Piccoli

Il Corriere Fiorentino racconta di come Pioli aspetta risposte importanti da Gud. Sempre secondo il giornale, accanto a lui, in attacco, dovrebbe esserci Piccoli, chiamato a sostituire l’infortunato Kean. L’ex Cagliari ha finalmente trovato il primo gol in maglia viola e ha ottenuto la sua prima convocazione in Nazionale, dove ha vissuto un’esperienza simile a quella che lo attende ora in campionato: prendere il posto di Kean. Per il giovane attaccante si tratta di una prova importante, con l’obiettivo di non far rimpiangere il compagno più esperto e consolidare il proprio ruolo nella Fiorentina. Una missione non semplice, ma è proprio per queste sfide che la società ha deciso di puntare su di lui.

 

