Corriere Fiorentino si interroga: “La Fiorentina riuscirà a non fermarsi sul più bello?” 

Palladino ha recuperato un elemento fondamentale come Cataldi

La Fiorentina riparte dalla trasferta contro il Como, dopo due settimane di pausa, con l'obiettivo di consolidare la propria maturità e prepararsi al confronto con l'Inter, un traguardo impensabile fino a pochi mesi fa. La sfida contro il Como presenta la solita incognita: riusciranno i viola a mantenere alta l'attenzione e non frenarsi nel momento cruciale? La pausa potrebbe aver rigenerato la squadra, ma fermarsi in un momento di slancio comporta sempre dei rischi.

Nel frattempo, l'allenatore Palladino ha recuperato un elemento fondamentale come Cataldi, sebbene non sia certo che parta titolare, e ha osservato progressi significativi di Albert Gudmundsson, che però non sarà ancora disponibile. L'islandese potrebbe rientrare per il big match contro l'Inter, offrendo un'arma in più per il prosieguo del campionato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-formazione-tutto-dipendera-da-cataldi-puo-essere-titolare/278013/