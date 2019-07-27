Corriere Fiorentino, sempre più vicina la permanenza in viola di Ranieri mentre Castrovilli...

Secondo Il Corriere Fiorentino è sempre più vicina la permanenza in viola di Luca Ranieri. Il giovane è nato come terzino ma ha saputo negli anni adattarsi al ruolo di centrale. La duttilità è quindi...

Secondo Il Corriere Fiorentino è sempre più vicina la permanenza in viola di Luca Ranieri. Il giovane è nato come terzino ma ha saputo negli anni adattarsi al ruolo di centrale. La duttilità è quindi nel suo dna calcistico. Ha soltanto vent'anni ma è stato uno dei migliori lo scorso campionato nel Foggia. Montella ha insistito utilizzandolo come centrale e le sue percentuali di permanenza sono in aumento. Dipenderà anche dalle proposte che arriveranno ma negli USA è stato tra i migliori. Discorso diverso invece per Castrovilli, in crescita ma ancora discontinuo. Il suo destino dipenderà dal ritiro di Montecatini che inizierà lunedì.