Corriere Fiorentino: “Sconfitta senza drammi per la Fiorentina, preferisce difendersi, lo sappiamo”

Tre punti in due sfide risultato accettabile per la Fiorentina

La Fiorentina esce sconfitta contro l’Inter, ma senza drammi, considerando che tre punti in due sfide erano un risultato accettabile. La zona Champions resta vicina, anche se resta il rammarico per non aver giocato più a viso aperto dall'inizio. La squadra di Palladino si conferma solida e difensiva, un'identità che ha spesso pagato, come dimostrato nella vittoria di giovedì.

Confermato quasi lo stesso undici dell'andata, l'idea era difendersi e colpire in contropiede. Ma l'Inter, più determinata e qualitativa, ha messo subito pressione, sfiorando il gol con Lautaro e colpendo un palo e una traversa prima dell'1-0 su un angolo viziato da un errore arbitrale. La Fiorentina ha però pareggiato su rigore con Mandragora, mantenendo vivo il piano di gara fino alla ripresa.

Dopo il nuovo vantaggio nerazzurro, Palladino ha tardato nei cambi, inserendo prima Fagioli e Zaniolo e poi Gudmundsson. Solo allora la squadra ha iniziato a giocare, ma troppo tardi per rimettere in piedi la partita. Il finale ha però lasciato indicazioni su un possibile cambio di approccio futuro. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/insulti-razzisti-a-kean-la-fiorentina-gli-autori-di-questi-gesti-sono-stati-segnalati-alle-autorita-competenti/288502/