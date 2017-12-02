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Corriere Fiorentino: Saponara scalpita e Pioli prepara la staffetta con Benassi

Il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, fa il punto della situazione per quanto riguarda il centrocampo della Fiorentina. Riccardo Saponara ha recuperato dall'infortunio ed è pronto a rimettersi in g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2017 12:14
Corriere Fiorentino: Saponara scalpita e Pioli prepara la staffetta con Benassi -
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Il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, fa il punto della situazione per quanto riguarda il centrocampo della Fiorentina. Riccardo Saponara ha recuperato dall'infortunio ed è pronto a rimettersi in gioco agli ordini di Stefano Pioli. Per questa ragione, sebbene le gerarchie sulla linea mediana viola siano rimasto pressoché invariate, c'è da aspettarsi una staffetta tra l'ex fantasista dell'Empoli e Marco Benassi. Una dinamiche che, forse, potrebbe concretizzarsi già dalla sfida di domani contro il Sassuolo.

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