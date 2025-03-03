Corriere Fiorentino: “Rumors di mercato su Kean? Adesso punta la Conference League”

Palladino spera di recuperare sia Kean che Gudmundsson

La Fiorentina spera di recuperare sia Kean che Gudmundsson per l'andata degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos, anche se per l'attaccante servirà ancora del tempo. Kean non è ancora rientrato a pieno regime negli allenamenti, mentre l'islandese, dopo aver giocato qualche minuto contro il Lecce, sta migliorando. La loro assenza ha pesato sulle recenti difficoltà offensive della squadra, che nelle ultime quattro partite ha segnato solo due gol e ne ha subiti cinque. Il loro ritorno potrebbe quindi rappresentare un punto di svolta per Palladino.

Kean, reduce da una botta all'arcata sopraccigliare, ha seguito la partita di venerdì sera da spettatore e ora punta a tornare titolare.

Senza di lui, la Fiorentina ha ottenuto due vittorie e una sconfitta in campionato, mentre in Europa il bilancio è di due successi e una sconfitta. Più che i risultati, però, è il suo ruolo nel gioco a confermarne l'importanza. La società ha scelto di non acquistare un'alternativa per lui, dimostrando totale fiducia nel centravanti. Nonostante i rumors di mercato, soprattutto dalla Premier League, Kean resta il punto di riferimento della squadra per il finale di stagione. La Fiorentina conta su di lui per raggiungere un piazzamento europeo o, magari, spingersi fino in fondo in Conference League. Lo scrive il Corriere Fiorentino.