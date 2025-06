Corriere Fiorentino rivela: “Pioli per dire sì vuole garanzie sullo staff e su una figura di raccordo”

La Fiorentina, in piena fase di riflessione dopo l’addio di Raffaele Palladino,continua a privilegiare la pista Stefano Pioli: i contatti con il tecnico sono costanti e il suo profilo resta in cima alla lista di Commisso e della dirigenza. Gli ostacoli non mancano: Pioli è ancora legato all’Al Nassr con un contratto da 12 milioni annui e, per motivi fiscali, potrebbe liberarsi solo dopo il 2 luglio; inoltre chiede garanzie sullo staff e sull’inserimento di una figura di raccordo tra squadra e club, simile al ruolo che fu di Antognoni.

Nel frattempo il valzer delle panchine riduce le alternative viola: Baroni è vicino al Torino, l’Atalanta e la Juventus osservano Pioli (oltre ad altri candidati), e le opzioni De Rossi e Farioli perdono quota. Con parecchie questioni di mercato da chiarire, la Fiorentina considera fondamentale insediare al più presto un allenatore esperto che dia indirizzi tecnici immediati.

Pur con le difficoltà economiche e burocratiche da superare, il club gigliato lavora dunque a una terza esperienza in viola per Pioli, valutando possibili sorprese ma restando convinto che lui sia la scelta giusta per guidare la squadra nella prossima stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.