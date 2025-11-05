5 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino rivela: “La Fiorentina aveva chiesto a Pioli di prendere atto del fallimento”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino rivela: “La Fiorentina aveva chiesto a Pioli di prendere atto del fallimento”

Redazione

5 Novembre · 12:08

Aggiornamento: 5 Novembre 2025 · 12:08

TAG:

FiorentinaPioli

Condividi:

di

Pioli non si è dimesso solo per i soldi, convinto di essere parte della soluzione

È finita come nessuno voleva che finisse. Perché raramente si era visto un club (soprattutto in Italia) difendere con tanta tenacia la posizione di un allenatore nonostante prestazioni e risultati dicessero e consigliassero con insistenza il contrario e perché, anche una volta preso atto di non poter più rimandare la svolta, ha cercato in tutti i modi di trovare una separazione in qualche modo consensuale. O meglio. Prima ha chiesto a Stefano Pioli di prendere atto del fallimento e soprattutto di un rapporto ormai dilaniato col gruppo e poi, davanti a un inequivocabile «mandatemi via voi», si è messa al lavoro con i legali del tecnico per cercare un’uscita «condivisa».

Quella posizione però, non è mai cambiata. E non era (solo) una questione di soldi. Pioli infatti era ancora assolutamente convinto di poter essere «parte della soluzione» (sue parole dopo il 3-0 di San Siro con l’Inter) e di riuscire, quindi, a venir fuori dal pozzo nel quale si era infilato assieme ai calciatori. Un orgoglio tipico di chi aveva e ha alle spalle successi e carriera di altissimo livello e che, secondo il club viola, gli hanno qualche modo fatto perdere il contatto con una realtà ormai chiara a tutti. E poi certo, la questione economica. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio