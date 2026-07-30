Corriere Fiorentino riporta: "Soulé costa tantissimo, Mastantuono è il principale obiettivo"

Il duo argentino fa parte degli esterni da valutare

Come riportato oggi dal Corriere Fiorentino, sia Grosso che Paratici contavano di iniziare la mini tournée inglese con all'attivo almeno uno dei nuovi innesti previsti nel reparto d'attacco, ma la realtà dei fatti ha preso una piega diversa rispetto alle attese. Un chiaro esempio è rappresentato da Luca Koleosho, opzione che la dirigenza gigliata aveva praticamente in pugno già un mese fa prima che i tentennamenti del calciatore permettessero al Paris FC di inserirsi e chiudere definitivamente l'affare nella giornata di ieri. Discorso analogo per Alajbegovic, giovane talento molto gradito a Paratici, la cui valutazione economica si è rivelata troppo elevata prima che la Juventus piazzasse l'allungo decisivo a quota 33 milioni più bonus. L'attesa per i rinforzi sulle corsie esterne dunque prosegue, estendendosi anche alla situazione di Mastantuono: il gioiellino del Real Madrid attira le attenzioni di diversi club e sul ragazzo spinge anche la suggestione del ritorno al River Plate, per quanto la società spagnola prediliga un suo impiego in ambito europeo; per superare la forte concorrenza, la Fiorentina confidando sui buoni uffici di Paratici a Madrid proverà un'operazione non semplice ma tutt'altro che impossibile. Infine resta viva, pur con qualche smentita di rito, la pista che porta a Soulé, con il quale si registrano contatti preliminari anche se l'ostacolo principale è momentaneamente rappresentato dalle cifre dell'operazione.