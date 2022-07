Corriere Fiorentino, rinnovo Terracciano in stand-by: chiede un milione alla Fiorentina

Il riferimento a Pietro Terracciano, e a un futuro ancora tutto da scrivere. La storia è ormai nota, e l’ultimo capitolo è stato scritto qualche giorno fa a Moena, quando in ritiro si è presentato Pastorello. In ballo c’è un contratto in scadenza tra un anno e una trattativa ad oggi bloccata. Terracciano chiede un ingaggio decisamente superiore rispetto ai 300 mila euro attuali. Si parla di una richiesta da un milione (circa). Lo scrive il Corriere Fiorentino.

