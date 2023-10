Corriere Fiorentino, rinnovo per Kayode e per Nico: la Fiorentina ha imparato la lezione dopo il caso Vlahovic 

Il rinnovo di Kayode, un altro mattoncino su un palazzo che sta finalmente crescendo su fondamenta solide. Prima di Kayode infatti, era stata la volta di Nico Gonzalez. Legatosi pure lui fino al 2028 fino al club viola dopo che, in estate, erano state rispedite al mittente le (ricchissime) offerte del Brentford. «Fosse per me rimarrei a vita, qua sono molto felice», disse l’argentino. Parole importanti, così come lo è stato il messaggio della società visto che, al contrario di quanto successo in passato (vedi caso Vlahovic), resistendo alle tentazioni si è fatto intendere di voler finalmente dar continuità a un percorso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

