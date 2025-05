Corriere Fiorentino: “Rinnovo Palladino? Segnale chiaro di fiducia e progettualità. Il futuro inizia proprio oggi”

Fiorentina-Betis non è solo una semifinale di Conference League, ma una partita che incarna il senso profondo della stagione viola, soprattutto dopo che le ambizioni in campionato si sono complicate. La vigilia è stata segnata da un annuncio sorprendente: la società ha prolungato il contratto di Raffaele Palladino fino al 2027, un segnale chiaro di fiducia e progettualità che va oltre il singolo risultato. L’allenatore, visibilmente emozionato, ha sottolineato il valore di questa scelta e la solidità del lavoro fatto finora con il gruppo dirigenziale.

Il futuro della Fiorentina, quindi, si lega ancor più strettamente a Palladino, e comincia proprio dal ritorno contro il Betis. Come già successo contro il Panathinaikos, la squadra è chiamata a ribaltare il risultato dell’andata, questa volta spinta dal calore di 22 mila tifosi. I supporter si sono già mobilitati per incitare i giocatori, creando un clima elettrico attorno al Franchi. Palladino ha citato l’esempio dell’Inter contro il Barcellona, esortando i suoi a combattere con la stessa determinazione, fino all’ultimo minuto.

In palio c’è la finale di Breslavia del 28 maggio, terza consecutiva per i viola dopo le sconfitte con West Ham e Olympiacos. Il desiderio di rivalsa è fortissimo all’interno dello spogliatoio, e Palladino ha confessato di aver perso il sonno per preparare al meglio questa sfida, spinto dal forte legame con il gruppo. Sul piano tattico, si registrano cambi importanti: fuori Cataldi, rientrano Adli a centrocampo e Dodò sulla destra, mentre Kean guiderà l’attacco supportato da Gudmundsson. Lo scrive il Corriere Fiorentino.