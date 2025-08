Corriere Fiorentino: “Rinnovo Mandragora in stallo da una settimana, troppa la differenza di 400mila euro”

A centrocampo, però, potrà accadere ancora qualcosa, soprattutto se il futuro di Rolando Mandragora non dovesse essere più viola. L’ottimismo per il rinnovo sta scemando di giorno in giorno e la differenza di 400mila euro tra domanda e offerta avrebbe messo la trattativa in una fase di stallo, da almeno una settimana.

L’unica offerta arrivata dalla Fiorentina, ha visto protagonista il Betis, che però ha proposto al club viola circa la metà della cifra richiesta (8/10 milioni). Senza il rinnovo difficilmente il centrocampista campano rimarrà a Firenze, visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Nel caso di una sua partenza, la Fiorentina andrebbe su un profilo d’ordine da affiancare a Sohm. Il nome di Nicolussi Caviglia rimane sullo sfondo e potrebbe diventare una grossa occasione più avanti, quando il club viola avrà smaltito una buona fetta di esuberi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.