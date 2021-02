Corriere Fiorentino, Ribery torna dopo un mese di assenza: vuole far bene per strappare il rinnovo

Franck Ribery è pronto a riprendere il discorso interrotto il 29 gennaio scorso. Un mese infinito nel quale, la fiorentina, ha rischiato seriamente di affondare. Interrompere la continua altalena tra alti e bassi, per provare a raggiungere l’ultimo obiettivo rimasto: far meglio dello scorso campionato. La Fiorentina ne ha dovuto fare a meno per una quarto di stagione. Mica poco. Soprattuto considerando quanto pesi il suo ingaggio sulle casse della società. E qua torna di moda l’argomento futuro. Perchè è chiaro che i viola non possano più permettersi di spendere così tanto per un giocatore che compierà 38 anni. Le valutazioni da questo punto di vista sono in corso (il suo contratto scade a giugno e si pensa a un rinnovo a cifre decisamente già basse) e certo anche questa volata finale avrà il suo peso. Ribery lo sa e in questi mesi farà di tutto per dimostra di poter essere ancora determinante. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

