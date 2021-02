Corriere Fiorentino, Ribery lancia segnali incoraggianti. Torna dal 1′ contro l’Udinese?

Cinque sfide in tre settimane è quanto attende la Fiorentina, un tour de force fin da subito impegnativo visti tre impegni ravvicinati. In vista di una fase decisiva della stagione sono perciò confrontati i segnali lanciati da Ribery. Il francese si è messo al lavoro in anticipo rispetto ai compagni per tentare il recupero dopo le noie muscolari e il rientro in gruppo nella giornata di ieri è un ulteriore riscontro positivo. Le sue condizioni verranno seguite passo dopo passo, logico che una scelta definitiva potrà essere presa solo a ridosso della gara. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

