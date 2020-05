Al centro sportivo viola è tornato il pallone ma non Franck Ribery. Il campione francese sta aspettando di capire come si dovrà muovere con il protocollo, la burocrazia quindi lo fa star fermo. Non si sa se il francese dovrà rimanere in quarantena o meno, spetterà alla FIGC integrare una parte del protocollo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.