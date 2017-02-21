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Il Corriere Fiorentino punge Sousa e la Fiorentina: "La fabbrica degli errori"

Dalle scelte dell'allenatore agli errori individuali, tutti finiscono sul banco degli imputati

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 febbraio 2017 12:33
Il Corriere Fiorentino punge Sousa e la Fiorentina: "La fabbrica degli errori" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'edizione odierna del Corriere Fiorentino, dopo la sconfitta di San Siro che con molta probabilità segna la fine dei sogni europei della Fiorentina, non risparmia niente nè alla squadra nè tantomeno al suo allenatore. Emblematico il titolo scelto dal quotidiano: "La fabbrica degli errori". Errorri, appunto, su tutti i fronti: dalle scelte dell'allenatore agli errori tecnici in entrambi i gol subiti. Errori che, come spesso accade, vengono imputati ad un allenatore che sembra ogni giorno sempre più lontano da Firenze, tanto che già da tempo è iniziato l'indovinello su chi sarà il suo successore.

Non resta che vedere se, nei pochi giorni a disposizione, il tecnico portoghese riuscirà a colmare le lacune emerse nel corso della partita contro il Milan in vista di un'altra sfida altrettanto importante, ossia il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro i tedeschi del Borussia Mönchengladbach.

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