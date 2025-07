Corriere Fiorentino: “Pradè ferito e contestato. Il clima intorno alla Fiorentina ora si è ribaltato”

Daniele Pradè è stato contestato dalla curva, striscioni che lo avevano ferito, in quelle settimane di giugno in cui l’incertezza regnava sovrana, Pradè si è visto meno nelle uscite pubbliche viola. Chi lo ha incrociato lo ha visto turbato come raramente era capitato in passato e qualcuno ha pure pensato che l’ipotesi delle dimissioni fosse più reale del solito, anche alla luce di un altro striscione apparso in zona stadio che lo invitava ad andarsene. Invece è proprio da quelle ore di delusione che è cominciata la nuova stagione di Pradè, l’undicesima in viola contando i primi 4 anni con i Della Valle e i sette con Commisso intervallati dalle esperienze con Sampdoria e Udinese.

Una ripartenza sancita dal rinnovo di De Gea, primo atto della nuova stagione avviata con un profilo più basso possibile, senza esporsi durante la festa che ha aperto il ritiro o nella conferenza stampa di presentazione di Pioli, e mantenuta tessendo le tele del mercato tra gli arrivi di Dzeko, Fazzini e Viti e la programmazione con Goretti del resto delle trattative. Oggi che quella contestazione resta sopita, e che il clima intorno alla Fiorentina si è ribaltato come testimonia la corsa agli abbonamenti, il d.s. non ha cambiato atteggiamento, si vede e si sente meno rispetto al recente passato, ma il suo lavoro è quotidiano e a 360 gradi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.