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Corriere Fiorentino, Pjaca rifiuta due offerte: arriverà a Firenze. La formula...

Nell’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si parla anche dell’arrivo a Firenze di Pjaca ormai oggetto dei desideri dei tifosi viola. Il ragazzo croato ha rifiutato altre due offerte dall’estero,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2018 12:45
Corriere Fiorentino, Pjaca rifiuta due offerte: arriverà a Firenze. La formula... -
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Nell’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si parla anche dell’arrivo a Firenze di Pjaca ormai oggetto dei desideri dei tifosi viola. Il ragazzo croato ha rifiutato altre due offerte dall’estero, ed è destinato alla squadra viola. Corvino ha l’intesa con il giocatore.

La formula per il suo arrivo sarà: prestito oneroso con obbligo di riscatto a favore della Fiorentina fissato a 25 milioni, lasciando però un diritto di ricompra alla Juventus.

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