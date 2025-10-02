Corriere Fiorentino: “Pioli ribadisce le intenzioni dichiarate in estate. Rotazioni limitate contro il Sigma”

La Fiorentina si trova in un momento delicato, con la necessità di rialzare il livello per risalire la classifica di Serie A e contemporaneamente inseguire con ambizione la vittoria in Conference League. Stefano Pioli, nonostante l’inizio stentato della stagione, non arretra: ribadisce le intenzioni dichiarate in estate e resta fiducioso nel valore della squadra.

La partita con il Sigma Olomouc diventa così una prova di maturità, chiamata a cancellare dubbi e incertezze legate ai soli tre punti conquistati in campionato e alle difficoltà mostrate nei preliminari europei. Il tecnico viola punta tutto sulla qualità delle scelte e sull’organizzazione di gioco, consapevole della solidità difensiva degli avversari cechi. La Conference rappresenta un’occasione per concretizzare un percorso di crescita che finora non ha dato i frutti sperati, ma che Pioli considera ancora possibile. La priorità è cominciare il girone con una vittoria, fondamentale in un mini-campionato di sole sei partite in cui ogni punto pesa per qualificarsi direttamente agli ottavi.

Le scelte di formazione saranno dettate da equilibrio e necessità: rotazioni limitate, De Gea titolare e l’assenza di Kean a favorire l’impiego dal primo minuto di Piccoli. Opportunità anche per Comuzzo e Fagioli, chiamati a rispondere dopo un periodo sottotono. In un Franchi ridotto a 8 mila spettatori per lavori e restrizioni Uefa, i tifosi chiedono una reazione forte: la voglia è quella di vedere una Fiorentina più brillante, con idee chiare, capace finalmente di esprimere identità e soprattutto di vincere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.