Corriere Fiorentino: “Pioli non ha intenzione di rinunciare nemmeno a un centesimo. Oggi l’esonero?”

La proposta di buonuscita da 3 milioni è stata rispedita al mittente

La prima proposta però, il riconoscimento di 3 milioni netti e quindi di tutta questa stagione a fronte delle tre (9 milioni netti, 18 lordi) previste dal contratto, è stata respinta dall’allenatore. Un vero e proprio stallo, con Pioli che è andato a letto con l’intenzione di non rinunciare nemmeno a un centesimo. Per questo, a meno che la notte non abbia portato consigli diversi, la Fiorentina sarà costretta oggi a esonerarlo. Una via drastica, ma forse inevitabile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

