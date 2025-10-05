Corriere Fiorentino: “Pioli ha la fiducia della società ma è chiaro, inizio di stagione al di sotto delle aspettative”

Non sarà forse già un bivio della stagione, ma la partita di oggi contro la Roma al Franchi per la Fiorentina è di quelle che possono condizionare una stagione. Ancora a secco di vittorie in campionato, quartultimi con soli 3 punti in classifica e dopo essere stati scavalcati ieri dal Lecce che ha vinto contro il Parma, i viola non possono più permettersi altri passi falsi per evitare di passare i prossimi quindici giorni di sosta con l’animo cupo e immancabili voci sulla posizione di Stefano Pioli.

Certo, la Fiorentina ufficialmente e non, ha più volte ribadito la massima fiducia nell’allenatore, ma è chiaro che l’inizio di stagione è ben al di sotto delle aspettative e dei soldi spesi per cercare di migliorare una squadra che lo scorso anno aveva comunque messo insieme 65 punti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.