Corriere Fiorentino: “Pioli confermerà gli undici visti contro il Polissya, vuole equilibrio. Obiettivo rapidità”

Il campionato della Fiorentina inizia oggi a Cagliari, con Pioli che decide di confermare quasi gli stessi undici visti in Conference League contro il Polissya. Grazie al 3-0 rifilato agli ucraini, il tecnico può rimandare la rotazione e mantenere l’equilibrio in campo, affidandosi ancora a Ndour e limitando le variazioni nel tridente offensivo, con Kean titolare e Dzeko inizialmente in panchina.

La squadra viola ha viaggiato direttamente dalla Slovacchia alla Sardegna per ridurre gli spostamenti e ieri ha svolto la rifinitura in vista della partita di campionato. L’obiettivo principale è mantenere la pressione e le transizioni rapide, con Gudmundsson chiamato a crescere nell’attacco alla profondità, seguendo lo schema che ha portato al terzo gol contro il Polissya. Pioli predilige equilibrio e continuità, evitando di esaurire le alternative offensive in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Sul fronte avversario, il Cagliari punta a limitare gli spazi e contenere Kean,mentre l’uscita di Piccoli verso la Fiorentina segna una svolta di mercato per i rossoblù. La tifoseria fiorentina sarà presente solo in parte per il divieto di trasferta, mentre cresce l’attesa per il ritorno in casa al Franchi contro il Napoli e per la gara di ritorno del playoff di Conference League, per la quale la prevendita procede regolare nonostante la chiusura della curva del Mapei Stadium. Lo scrive il Corriere Fiorentino.