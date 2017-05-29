Corriere Fiorentino: "Peggior risultato degli ultimi cinque anni. Menomale che è finita..."

Ripartiremo come una Formula Uno" queste le parole di Corvino a margine del match di ieri sera...

Nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino nel "day-after" di Fiorentina-Pescara, terminata 2-2, il quotidiano tira un sospiro di sollievo: menomale che è finita, riferita ovviamente alla stagione disastrosa viola, la peggiore degl'ultimi 5 anni, con l'ottavo posto conquistato che almeno, evita il turno preliminare di Coppa Italia. Gli applausi di una Curva Fiesole semideserta sono stati riservati a Gonzalo Rodriguez e ad Hagi, autore di una buona prestazione.

Corvino nel post-gara ha rassicurato: "Ripartiremo come una Formula 1!" Il tifo viola, aspetta...