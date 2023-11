Corriere Fiorentino: “Parisi, perché saltare con le mani così? Bonaventura avrebbe forse meritato un rosso”

Peccato che questa squadra, anche quando sembra in giornata, riesca sempre a farsi del male da sola. E il rigore dell’1-1 (trasformato da Zirkzee) ne è l’ennesimo esempio. Un fallo di mano inspiegabile quello di Parisi (perché saltare con le mani così?) esattamente come quello di Milenkovic con la Lazio. Certo, poi ci sarebbe da discutere su cosa sia diventato il calcio e se abbia senso dare rigori del genere (pallone appena sfiorato) ma così è, ormai, e sarebbe bene ricordarselo. Un colpo duro, il pareggio, che ha scatenato tra i viola nervosismo (Bonaventura avrebbe forse meritato un rosso) e caos. E per fortuna che il Var, dopo aver tolto, ha dato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.