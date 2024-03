Corriere Fiorentino: “Pareggio che sa di sconfitta, un’occasione sprecata per la Fiorentina”

Ci sono pareggi che profumano di vittoria e altri, al contrario, che somigliano parecchio ad una sconfitta. Ecco. Per la Fiorentina, quello di ieri, è stato esattamente questo. Un’enorme occasione sprecata. Perché giocare tutto il secondo tempo con un uomo in più è un vantaggio che, in una lotta per l’Europa che si gioca punto su punto, non puoi permetterti di non sfruttare. Ma questa, si sa, è una squadra che riesce a tirarsi fuori dalle situazioni più difficili ma che, allo stesso modo, spesso si perde quando la strada appare in discesa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, PACE JURIC-ITALIANO