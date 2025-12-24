Corriere Fiorentino: “Paratici in Italia per il Natale, poi in Inghilterra per liberarsi dal Tottenham”

Chi sperava (forse la stessa Fiorentina) di poter accogliere Fabio Paratici entro la fine dell’anno dovrà invece armarsi di sana pazienza. Difficile infatti, sostanzialmente impossibile, che l’uomo scelto dai viola per prendere in mano il club e a guidarlo verso una vera e propria ristrutturazione riesca a liberarsi dal Tottenham prima di gennaio.

Del resto, lui lo sapeva. Da un lato ci sono due anni di contratto, parecchi soldi sul tavolo e una proprietà, quella degli Spurs, tra le più dure d’Europa quando c’è da trattare. Dall’altra gli impegni sul campo che in Inghilterra, si sa, durante le feste tra «Boxing Day» e gare di Capodanno si fanno particolarmente intensi. Non a caso lo stesso Paratici tornerà in Italia giusto per passare il Natale in famiglia salvo poi ripartire immediatamente per Londra con l’obiettivo preciso (appunto) di liberarsi dal vincolo e a quel punto sì, firmare l’accordo fino a giugno 2030 che gli ha proposto la Fiorentina.

Missione delicata, e per la quale lui come i viola dovranno muoversi con grande attenzione, ma il cui esito non è in discussione. Altrimenti, racconta chi ha potuto parlarci, non avrebbe deciso di fare questo passo. Questo slittamento dei tempi comunque (previsto dal diretto interessato) non gli impedirà di mettersi immediatamente al lavoro sulle vicende viola. Anzi. Quel lavoro è già iniziato e ieri è arrivata una buona notizia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.