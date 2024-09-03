Corriere Fiorentino: “Palladino non è in discussione, ma le scelte lasciano perplessità. Si continua con la linea a tre”

Palladino non è ancora sul banco degli imputati

Palladino non è ancora sul banco degli imputati ma le sue scelte hanno lasciato qualche perplessità di troppo. Alla luce di 25 giocatori schierati in campo, dopo la sosta serviranno certezze. L'allenatore della Fiorentina continua a chiedere pazienze e adesso, con il mercato concluso, avrà tempo 2 settimane per limare al meglio ogni dettagli e sistemare i problemi di questa squadra. Palladino ha voluto provare tutti i giocatori a disposizione, a discapito del gioco e dei risultati, ma adesso bisogna scegliere. Per quanto riguarda la difesa la situazione è chiara. In porta l'alternanza De Gea- Terracciano giungerà al termine molto presto. Per quanto riguarda l'assetto difensivo invece si rimarrà con la difesa a tre anche se Biraghi e Ranieri non sembrano convincere. Serve al più presto l'inserimento di Moreno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-kean-ha-messo-daccordo-tutti-ora-serve-continuita-ha-avuto-un-impatto-travolgente/266820/