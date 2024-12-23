Corriere Fiorentino: “Palladino controcorrente, conferma Kouamé ma vuole lo stesso una nuova punta”

Fiorentina a caccia di innesti in attacco

Il mercato di gennaio della Fiorentina potrebbe regalare degli innesti nuovi anche in attacco. Daniele Pradè si sta concentrando sul centrocampo ma il vice-Kean rimane un obiettivo concreto del mercato viola.

Palladino avrebbe chiesto una nuova punta senza però privarsi di Christian Koaumè. L'ex Genoa ha molti estimatori, ma la Fiorentina non vorrebbe cederlo. Anche perché l'ex Monza conta molto sul suo impegno. Un giocatore duttile che può ricoprire tante posizioni. E l'arrivo di un attaccante non precluderebbe il suo utilizzo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-folorunsho-piace-alla-fiorentina-ma-servono-10-milioni-biraghi-e-quarta-pedine-di-scambio/281926/