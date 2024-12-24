Corriere Fiorentino: “Ora deve intervenire Palladino, la squadra sembra in riserva. In attesa del mercato”

La Fiorentina chiude il 2024 con un Natale in zona Champions, ma non nel modo sperato

La Fiorentina chiude il 2024 con un Natale in zona Champions, ma non nel modo sperato. Nonostante due sconfitte consecutive contro Bologna e Udinese non stravolgano giudizi e ambizioni, rappresentano segnali d'allarme. Con Juventus e Napoli all'orizzonte, la squadra sembra in riserva, in cerca dell'equilibrio perso dopo l'infortunio di Bove.

La partita contro l'Udinese è iniziata bene con un rigore trasformato da Kean, ma la squadra, pur avendo la possibilità di chiudere il match, è calata drasticamente nel secondo tempo. L'Udinese ha ribaltato il risultato con i gol di Lucca e Thauvin, approfittando degli errori difensivi dei viola. Nonostante un'occasione clamorosa mancata da Kean nel finale, la reazione della Fiorentina è stata insufficiente, evidenziando stanchezza e lacune. Si richiedono interventi urgenti, sia tattici da parte dell'allenatore,sia sul mercato, che riaprirà tra una settimana. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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